Teatro Italo Argentino, la certificazione di Scarabeo: una stagione all'avanguardia

"Agnone, un Teatro all'avanguardia ed innovativo!". Lo ha dichiarato con entusiasmo il consigliere regionale di maggioranza appartenente al Gruppo misto Massimiliano Scarabeo commentando le ultime iniziative che sono state portate avanti dall'importante centro culturale della cittadina altomolisana.

"Apprendo con soddisfazione - ha continuato - del grande successo che sta riscuotendo la stagione teatrale in programma al Teatro Italo Argentino di Agnone. Sono onorato di aver contribuito, quando ero assessore alle attività produttive della Regione Molise, a mettere in campo misure operative mirate a sostegno del processo di digitalizzazione delle sale cinematografiche molisane contribuendo a valorizzarne l'attività. E stato così anche per Agnone dove, grazie alle capacità degli organizzatori, si continua a offrire un servizio culturale di prim'ordine, e tutto questo mi sembra un ottimo risultato".