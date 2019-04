Ultimo miglio, l'intervento di Patrizia Manzo (5 stelle): con il ritorno come prima si creano differenze tra lavoratori

"Con rammarico, ma così come avevo preannunciato in aula cercando di far tornare il dibattito sulla reale motivazione per cui il Consiglio si apprestava a deliberare, apprendo che dopo il sopralluogo nell'area industriale di Atessa e per la mancata sincronizzazione tra gli orari degli autobus di linea e il servizio navetta interno al nucleo, tantissimi cittadini molisani sono rimasti letteralmente a piedi a causa della soppressione del progetto denominato "ultimo miglio".

Lo ha dichiarato la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Patrizia Manzo che aggiunge: "Ieri, mentre molti esultavano, altri cittadini hanno dovuto fare i conti con una dura realtà. Gli operai Sevel continueranno a usufruire del servizio così com'era prima, ma tutti gli altri, in attesa del nuovo bando regionale per il gestore unico, rimarranno inascoltati.La giunta regionale ora si faccia realmente carico del problema e trovi immediatamente una soluzione per i nostri cittadini e contrastare il continuo spopolamento delle nostre zone causato anche da una disattenzione politica e da un'assenza di servizi".