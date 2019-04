Mafalda, 40enne di Lentella cade da un tetto mentre lavora: morto sul colpo

Aveva 40 anni, M.R. le sue iniziali, il lavoratore di Lentella deceduto questa mattina in un incidente sul lavoro a Mafalda. La tragedia nei pressi della Bifernina alle 10 quando l'uomo, che era alle prese con un lavoro su un tetto sostituendo pannelli, è precipitato a terra. Il colpo è stato violento tanto da farlo morire sul colpo.

Secondo i carabinieri, che sono intervenuti sul posto, l'altezza dalla quale è caduto era considerevole, tanto da non lasciare scampo al lavoratore. Nulla hanno potuto fare per salvarlo gli operatori del 118 e della Misericordia intervenuti sul posto. Si attende ora il nulla osta dalla Procura di Larino per portare la salma all'ospedale San Timoteo di Termoli.