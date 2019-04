Amministrative a Campobasso, Italia in Comune dice no al centrosinistra: centralità ai programmi

Potrebbe crearsi un nuovo fronte sullo scacchiere delle elezioni amministrative di Campobasso. Si chiama Italia in Comune. Perché il suo coordinatore cittadino Pino Libertucci ha scelto di non accettare gli inviti al tavolo arrivati dal segretario del Pd Vittorino Facciolla.

"La carta dei valori pone sotto i riflettori la centralità della persona - ha dichiarato Libertucci - territorialità e autonomia - è su questa idea di politica abbiamo proposto alle forzedi una certa area progressista e civica di condividere, in sedute pubbliche e con la partecipazione dei cittadini, programmi e idee espressione delle esigenze dei campobassani per il bene della comune della nostra città. Abbiamo avuto la disponibilità a incontrare forze di sinistra per discutere non di programmi come da noi richiesto, ma in parallelo di candidati alla carica di sindaco. Questo percorso non è coerente con la nostra proposta, pertanto decliniamo l'invito del centrosinistra. Sono molti i cittadini che stanno rispondendo alla nostra proposta, e abbiamo elaborato una proposta di programma che stiamo sottoponendo alla cittadinanza".

Italia in Comune sui programmi è disposta a sfidare tutto e tutti. Anche perché no di correre da sola. E se dovesse accadere potrebbe essere una valida alternativa per coloro che sono delusi dalla politica del centrosinistra fatta di nomenclature, sempre le stesse.