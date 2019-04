Furto alla stazione di servizio della fondovalle Verrino, rubati prodotti dal valore di 2mila euro

Tre persone che si aggiravano di notte nei pressi della struttura dello chalet della stazione di servizio lungo la fondovalle del Verrino in contrada Vignalacorte. Questo è stato visto dalle telecamere di sorveglianza. Questa la scena: i ladri hanno segato le sbarre di ferro e protezione di una finestra laterale e si sono introdotti all'interno. Hanno rubato circa duemila euro tra stecche di sigarette, bottiglie di alcolici, dolci birra, prosciutti, formaggi e non hanno lasciato nemmeno i prodotti per l'igiene intima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agnone che hanno acquisito le immagini per tentare di individuare i responsabili. La denuncia è stata effettuata dai proprietari che hanno trovato la struttura sconquassata.