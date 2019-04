Infrastrutture, agroalimentare e agroenergie, Zes: dal Governo fondi utili al rilancio del Molise e di tutto il Sud

"Il Comitato interministeriale per la programmazione economica che si è tenuto a Palazzo Chigi ha rappresentato l'ultimo passaggio per lo stanziamento definitivo di risorse al Sud per complessivi 541 milioni di euro". Con queste parole il Ministro del Sud Barbara Lezzi ha annunciato nuove, importanti misure per il Sud Italia, con ricadute locali. In questo senso il Molise avrà a disposizione 10 milioni di euro per le strade dei piccoli comuni, oltre ad altre risorse per la filiera agroalimentare e per le Zone economiche speciali.

I 541 milioni stanziati, infatti, sono finanziati attraverso il Fondo di sviluppo e coesione su diversi capitoli tutti destinati al Sud che riguardano anche bonifiche, asili, e ricerca. Si tratta di interventi di notevole importanza che in alcuni casi vanno a supportare gli enti locali in difficoltà, in altri consentono di dare una chiara programmazione per interventi di ampio respiro.

Come dicevamo, 100 milioni andranno ai contratti di filiera e di distretto e serviranno a finanziare nuove proposte di progetti nel settore agroalimentare e delle agroenergie. Inoltre saranno destinati 80 milioni ai comuni con meno di 2000 abitanti delle aree interne del Sud e delle Isole. A ciascuna regione, quindi anche al Molise, arriveranno 10 milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali.

Questi interventi mirati si innestano all'interno di un piano complessivo per il Sud che include anche misure strutturali, come l'introduzione della quota del 34% dei fondi ordinari per il Sud e la riforma della governance del Fondo sviluppo e coesione, prossimo a vedere la luce. Non solo.

"Con lo stanziamento di 300 milioni per le Zes, contenuto nel dl Crescita licenziato dal Consiglio dei Ministri – ha spiegato il ministro Lezzi - renderemo ancora più attrattiva, per le imprese che vogliano investire al Sud Italia, la possibilità di insediarsi e programmare investimenti nelle Zone economiche speciali. Nello specifico saranno 50 milioni per il 2019, 150 nel 2020 e 100 milioni nel 2021".

Il governo, quindi, sta facendo la propria parte ma il progetto di realizzazione della Zes Adriatica, che comprenderà Molise e Puglia, è ancora indietro. La nostra regione sta facendo ed è certamente importante, ma ora è altrettanto importante accelerare. Per questo chiediamo al governatore Toma di fare pressing sulla Regione Puglia che è ancora indietro con gli adempimenti. Non c'è tempo da perdere.

Lo stanziamento deciso ieri incrementa il fondo per le Zes che già contiene i 250 milioni stanziati per le agevolazioni sul credito di imposta. "L'obiettivo – ha detto Lezzi - è quello di promuovere nuovi e ulteriori investimenti, soprattutto da parte delle grandi aziende. Ritengo che questo intervento possa avere ricadute positive anche sull'indotto, costituito da tante piccole aziende. Sottolineo infine l'importanza di stimolare nuovi investimenti anche attraverso la rete portuale italiana, una nostra grande risorsa da valorizzare".