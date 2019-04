Open week, visite gratuite per donne della provincia di Chieti: l'11 aprile possibile anche a Vasto

Porte aperte alle donne per una settimana negli ospedali della provincia di Chieti per la Giornata nazionale della salute della donna che si celebra lunedì 22 aprile 2019. Si tratta di un’iniziativa, giunta alla IV edizione, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e che coinvolge gli ospedali attenti alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili premiati con l’attribuzione dei Bollini rosa.

Nell’occasione alla popolazione femminile sono riservati incontri informativi, visite e consulti gratuiti nell’ambito di diverse aree specialistiche come diabetologia, dietologia e nutrizione, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, dermatologia, neurologia, oncologia, reumatologia, senologia.

«Anche quest’anno i nostri ospedali partecipano a un evento che offre un’opportunità di salute alle donne – sottolinea Vincenzo Orsatti, direttore generale facente funzione della Asl Lanciano Vasto Chieti –. Com’è noto, la nostra Azienda si è connotata negli ultimi anni proprio per i percorsi dedicati alle patologie femminili e i servizi strutturati per realizzarne una efficace presa in carico, che ci hanno fatto meritare l’attribuzione dei “Bollini rosa”. Cogliamo, perciò, anche questa occasione per essere ancora più vicini alle donne».

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Federfarma, ha ottenuto il patrocinio di 22 società scientifiche.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Di seguito l’elenco dei servizi offerti negli ospedali della provincia di Chieti.



ELENCO INIZIATIVE OPEN WEEK 2019 in provincia di Chieti



11 aprile 2019

Ortona ospedale “Bernabeo” ore 11:00 – 13:00

Consulenze per l’infertilità

Ambulatori del Centro di procreazione medicalmente assistita - 3° piano



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 9:00 – 12:00

Servizio di informazione, accoglienza e consulenza legale e psicologica

Sportello antiviolenza - 4° piano

Servizio offerto anche telefonicamente contattando il numero 389.6534878



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 15:30 – 18:45

Ecografia mammella riservato a donne di età compresa tra 30 e 40 anni che non abbiano mai effettuato esami strumentali sulla mammella.

UODS Diagnostica senologica - 1° piano

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 085.9172385 dalle ore 11:00 alle ore 13:00



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 10:00 – 12:00

Glicemia al capillare, peso, BMI, pressione arteriosa, somministrazione questionario sul rischio di diabete.

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 15:00 – 17:00

Consulenza per valutazione familiarità neoplastica

Ambulatorio di oncologia ospedale di Lanciano

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872.706287 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15:30



Vasto ospedale “S.Pio” ore 15:00 – 17:00

Consulenza per valutazione familiarità neoplastica

Ambulatorio di oncologia ospedale di Vasto

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872.706287 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15:30



Consultorio familiare di Casoli ore 16:00 – 18:00

Incontro aperto alla popolazione

“Promozione della salute della donna nelle varie fasi della vita”

Sala riunioni del distretto sanitario di Casoli



Consultorio familiare di Casoli ore 9:00 – 12:00

Visite ginecologiche complete di ecografia pelvica

Consultorio familiare di Casoli

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872.989308 nei giorni 03/04 e 10/04 dalle ore 9:00 alle ore 12:00



Chieti ospedale “SS. Annunziata” ore 14:00 – 19:00

Visite o ecografie ginecologiche

Ambulatorio di ginecologia - 6° livello - stanza 630

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0871.357317 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00





12 aprile 2019

Ortona ospedale “Bernabeo” ore 11:00 – 13:00

Consulenze per l’infertilità

Ambulatori del Centro di procreazione medicalmente assistita - 3° piano



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 15:00 – 17:00

Incontro aperto alla popolazione

“Rischio oncologico e prevenzione. Il valore della diagnosi precoce.”

Sala conferenze P.O. Ortona (piano terra)



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 10:00 – 12:00

Glicemia al capillare, peso, BMI, pressione arteriosa, somministrazione questionario sul rischio di diabete e distribuzione materiale informativo

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 9:00 – 13:00

Consulenza ginecologica

UOC ostetricia e ginecologia presso ambulatorio ginecologico

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872706310 dalle ore 15:00 alle ore 17:30



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 9:00 – 12:00

Info point e distribuzione di materiale informativo

Informazioni e counselling da parte della professionista ostetrica

Poliambulatorio





13 aprile 2019

Lanciano ospedale “Renzetti” ore 15:00 – 16:00

Incontro aperto alla popolazione

“Gravidanza e sclerosi multipla”

Aula multimediale – Ospedale Lanciano





15 aprile 2019

Chieti ospedale “SS. Annunziata” mattina ore 9:00 – 13:00 pomeriggio ore 14:00 – 16:00

Consulenze reumatologiche o ultrasonografia al calcagno per screening osteoporosi

Ambulatorio di reumatologia Ospedale Chieti - 11° livello corpo B-C stanza 52

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0871.358081 nei giorni 25/03 – 01/04 – 08/04 dalle ore 8:00 alle ore 10:00



Chieti ospedale “SS. Annunziata” ore 8:00 – 14:00

Consulenza nutrizionale

Centro obesità – 5° livello – stanza 502 – Ospedale Chieti

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0871.358976 di lunedì o mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30



Chieti ospedale “SS. Annunziata” ore 9:00 – 13:00

Test psicometrici per valutazione degli aspetti psicologici e cognitivi nelle donne con sclerosi multipla

Centro sclerosi multipla - 8° livello corpo E

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0871.358525 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 9:00 – 12:00

Info point e distribuzione di materiale informativo

Informazioni e counselling da parte della professionista ostetrica

Poliambulatorio



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 10:00 – 12:00

Glicemia al capillare, peso, BMI, pressione arteriosa, somministrazione questionario sul rischio di diabete e distribuzione materiale informativo.

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 11:00 – 13:00

Consulenze per l’infertilità

Ambulatori del Centro di procreazione medicalmente assistita - 3° piano



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 9:00 – 12:00

Servizio di informazione, accoglienza e consulenza legale e psicologica

Sportello antiviolenza - 4° piano

Servizio offerto anche telefonicamente contattando il numero 3896534878



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 9:00 – 12:00

Visite dermatologiche

Ambulatorio clinica dermatologica – 2° piano

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0859172421 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00



Consultorio familiare di Lanciano ore 10:30 – 12:00

Incontro per la promozione della salute perineale dopo il parto

Consultorio familiare di Lanciano



Consultorio familiare di Lanciano ore 8:30 – 12:00

Visita ginecologica

Consultorio familiare di Lanciano

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872721305 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00



Consultorio familiare di Lanciano ore 8:30 – 12:30

Pap test o HPV test in screening

Accesso per esame in screening della cervice uterina, SOLO per le utenti residenti a Lanciano in età compresa tra 25 e 64 anni, che non hanno MAI eseguito questo tipo di esame

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872721305 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30





16 aprile 2019

Lanciano ospedale “Renzetti” ore 10:00 – 12:00

Glicemia al capillare, peso, BMI, pressione arteriosa, somministrazione questionario sul rischio di diabete e distribuzione materiale informativo

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 15:00 – 18:00

Ecografia ginecologica

Ambulatorio ecografico – UOC ginecologia ed ostetricia

Obbligo di prenotazione chiamando il 0872706310 dalle ore 15:00 alle ore 17:00



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 15:30 – 18:45

Ecografia mammella riservato a donne di età compresa tra 30 e 40 anni che non abbiano mai effettuato esami strumentali sulla mammella

UODS Diagnostica senologica - 1° piano

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0859172385 dalle ore 11:00 alle ore 13:00



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 9:30 – 11:30

Visite senologiche

Chirurgia senologica – 3° piano – ambulatorio 2



Consultorio familiare di Lanciano ore 8:30 – 12:30

Pap test o HPV test in screening

Accesso per esame in screening della cervice uterina, SOLO per le utenti residenti a Lanciano in età compresa tra 25 e 64 anni, che non hanno MAI eseguito questo tipo di esame

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0872721305 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30



Chieti ospedale “SS. Annunziata” ore 11:00 – 12:30

Incontro sulla salute perineale in gravidanza

Sala conferenze - 5° livello (vicino al CUP)



Chieti ospedale “SS. Annunziata” ore 9:00 – 12:00

Consulenza con l’ostetrica per la riabilitazione perineale individuale

Ambulatorio di uroginecologia – 14° livello corpo B

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0871357317 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00





17 aprile 2019

Lanciano ospedale “Renzetti” ore 10:00 – 12:00

Glicemia al capillare, peso, BMI, pressione arteriosa, somministrazione questionario sul rischio di diabete e distribuzione materiale informativo

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano





18 aprile 2019

Ortona ospedale “Bernabeo” ore 11:00 – 13:00

Consulenze per l’infertilità

Ambulatori del Centro di procreazione medicalmente assistita - 3° piano



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 9:00 – 12:00

Servizio di informazione, accoglienza e consulenza legale e psicologica

Sportello antiviolenza 4° piano

Servizio offerto anche telefonicamente contattando il numero 3896534878



Ortona ospedale “Bernabeo” ore 9:30 – 13:30

Visite per cefalea

Studio medico professoressa Di Giamberardino - 5° piano

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0859172272 il giorno 04/04 dalle ore 12:00 alle ore 13:00



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 10:00 – 12:00

Glicemia al capillare, peso, BMI, pressione arteriosa, somministrazione questionario sul rischio di diabete e distribuzione materiale informativo

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano



Lanciano ospedale “Renzetti” ore 16:00 – 17:00

Incontro aperto alla popolazione “Stili di vita e prevenzione: programmazione della gravidanza”

Servizio di diabetologia - modulo 19 - 2° piano



Consultorio familiare di Chieti centro mattina ore 8:30 – 12:30 e pomeriggio ore 15:00 – 17:00

Ecografia o visita ginecologica

Consultorio familiare di Chieti centro

Obbligo di prenotazione chiamando il numero 0871358860 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.