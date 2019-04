(ANSA) - L'Aquila, 5 APR - Giornata ideale per gli sciatori a Campo Imperatore dopo la nuova nevicata di stanotte che ha visto posarsi altri 10 cm di manto. Le temperature sono ferme a -8 e gli impianti sono aperti: nonostante un vento leggero che non disturba la giornata è soleggiata e i turisti ne hanno approfittato in massa.