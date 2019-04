Us news, tra i posti più belli dell'Europa ci sono due comuni abruzzesi

Il sito americano US News ha redatto una classifica dei dieci posti migliori in Europa dove godersi la pensione. In questa graduatoria gli unici due borghi selezionati si trovano in Abruzzo e sono: Città Sant’Angelo e Popoli.

Nella descrizione Città Sant'Angelo viene definito come un paese arroccato su una collina con vista sul Gran Sasso e sull'Adriatico, tra i vigneti e gli uliveti. Nel cuore della regione Abruzzo, questa è una delle zone più verdi d'Europa, con oltre una dozzina di stazioni sciistiche in una direzione e 80 miglia di costa nell'altra. Città Sant'Angelo ha conquistato il titolo di "Borgo" come una delle città più belle d'Italia. Città Sant'Angelo è stata anche designata "Città Slow", una città impegnata a preservare i modi di vita tradizionali e a resistere allo sviluppo. Non è cambiato molto a Città Sant'Angelo nel corso dei secoli, ed è così che piace ai residenti.

