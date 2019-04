Argentina: da Capracotta a Santiago del Estero con uno studio legale inaugurato il 2 aprile 1919

Giovanni Castiglione e sua moglie, Carmelina Conti, arrivarono in Argentina da Capracotta nel 1895 e raggiunsero la località di Santiago del Estero nel Nord del Paese.

Questa scelta aprì belle opportunità sia a loro che al figlio Antonio, che si laureò in legge ed aprì uno studio legale esattamente 100 anni fa, il 2 aprile 1919, e si distinse a tal punto da essere nominato Cavaliere della Repubblica Italiana nel 1976.

Dal 1919 lo studio legale Castiglione è sempre rimasto in attività con figli e nipoti di Antonio, che nei giorni scorsi hanno festeggiato il secolo di servizio dandone notizia con orgoglio anche alla terra di origine della loro famiglia.

Per l’Associazione “Giuseppe Tedeschi” che intrattiene, promuove e valorizza i collegamenti con le comunità molisane che vivono in Italia e nel Mondo, è motivo di orgoglio formulare i propri auguri di buon lavoro a tutti i discendenti della famiglia di Giovanni Castiglione e Carmelina Conti, esprimendo un forte apprezzamento per il loro impegno professionale e ringraziandoli, perchè a distanza di 124 anni dalla partenza del capostipite da Capracotta hanno sempre custodito nei propri cuori un grande attaccamento verso l’Italia e nei confronti della terra natale.