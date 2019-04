Danneggiamento media di Agnone, saranno i genitori dei baby vandali a pagare i danni

La notizia trapela negli ambienti agnonesi e riguarda il caso dei sei baby vandali che avrebbero danneggiato la scuola media abbandonata, in via Pietro Micca ad Agnone. Sembrerebbe, come sarebbe comunque giusto, che a provvedere al pagamento dei danni effettuati alle cose custodite all'interno della struttura non agibile in termini antisismici, sarebbero i genitori dei ragazzi denunciati.

I sei, che avrebbero distrutto suppellettili, impianti antincendio, documenti scolastici e strumenti musicali, lo ricordiamo, sono stati denunciati dai Carabinieri di Agnone alla Procura della Repubblica dei minorenni di Campobasso per danneggiamento e invasione di edificio pubblico.