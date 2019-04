Conca Casale - L'amministrazione comunale aumenta la Tari. La minoranza: Una scelta che danneggia le famiglie

Nella riunione di giovedì u.s. il Consiglio comunale di Conca Casale, dopo l'approvazione del bilancio, ha riservato un'amara sorpresa ai cittadini con l'aumento della Tari. Sindaco e maggioranza hanno votato a favore dell'aumento della tassa dei rifiuti, portandola dal 30 al 40%. L’opposizione ha votato contro e ha criticato duramente la decisione dell’amministrazione comunale che inciderà sulle tasche dei contribuenti. Siamo di fronte ad una scelta politica che danneggia le famiglie in un momento in cui per molte di esse è già difficile arrivare a fine mese.