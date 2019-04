Esercito italiano, la ministra Trenta a Rocchetta: tenere alto il valore di chi difende la patria

Oggi la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, è venuta in Molise, a Rocchetta a Volturno al Museo internazionale delle guerre mondiali, in occasione del 75° anniversario della rinascita dell'esercito italiano.

"Dobbiamo coltivare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà della patria. Serve per non dimenticare il passato, ma serve anche per il presente, per noi responsabili delle istituzioni, affinché non ripetiamo gli errori del passato. Onore, coraggio e pace sono gli ideali che accompagnano i nostri militari, da sempre. Dobbiamo lavorare per un mondo migliore, solidale e più giusto. Dobbiamo educare le nuove generazioni affinché siano loro a portare avanti i nostri sforzi, raccogliendo testimonianze della memoria dei nostri caduti e perseguendo i valori fondanti della nostra Nazione."

"E noi - dichiarano dal Movimento Cinque Stelle Molise - non potevamo non accogliere il Ministro Trenta, una grande donna che ha molto a cuore la nostra regione. "

A Rocchetta erano con lei i nostri portavoce al Senato Fabrizio Ortis e Luigi Di Marzio, la portavoce alla Camera Rosalba Testamento, i portavoce M5S in Consiglio regionae Vittorio Nola, Angelo Primiani e Fabio De Chirico, i portavoce al Comune di Campobasso Roberto Gravina, Simone Cretella e Paola Felice.