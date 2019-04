Europee e Del Giudice, Rosato visita il Molise

Ringrazio Ettore Rosato, vice Presidente della Camera dei Deputati, per la bellissima giornata trascorsa insieme, prima per un saluto all'Amministrazione di Campobasso e poi per una visita alla Del Giudice. Per finire, presenziando ai banchetti per le Europee a San Martino in Pensilis ed alla Società Operaia, in occasione dei 140 anni della stessa. L'Onorevole non ha affrontato i temi relativi alle prossime Amministrative che interesseranno i Comuni della nostra Regione.



Vittorino Facciolla

Segretario Regionale Partito Democratico