Console Tunisia in visita a Termoli

Rafforzare i rapporti con la Tunisia e promuovere occasioni di integrazione sociale e culturale. Questo l'obiettivo della visita del Console della Repubblica tunisina Beya Ben Abdelbaki in Municipio a Termoli.

L'alto funzionario in carica nel Consolato a Napoli è arrivato in Comune ed è stata accolta dal consigliere comunale Francesco Rinaldi unitamente ad alcuni operatori locali. Il diplomatico ha sottolineato l'importanza del rafforzamento dei rapporti con il territorio locale ed ha poi visitato il centro storico della città. (ANSA).