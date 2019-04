Trivento, cadavere di un 60enne in fondo al pozzo: indagano gli inquirenti sulle cause della morte

Un uomo di 60 anni è stato ritrovato cadavere in fondo a un pozzo. E' accaduto a Trivento in contrada Montagna. Le cause sono ancora in corso di accertamento. A recuperare il corpo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Campobasso. Successivamente è stato messo a disposizione del medico legale e dei carabinieri. Resta da capire se è stato un incidente o ci sta dietro altro. La dinamica è al vaglio degli amministratori.