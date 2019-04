"Sereno variabile" festeggia i 40 anni il 26 aprile con una puntata sul Molise

In occasione del compimento dei 40 anni di “Sereno Variabile”, e relativo secondo riconoscimento (il primo c'è stato nel 2015 per 36 anni di attività) di Guinness World Record come trasmissione condotta sempre e soltanto ininterrottamente da Osvaldo Bevilacqua, Rai Due ha stabilito di riproporre alcune puntate tra quelle messe in onda in questi anni che hanno avuto grande successo di pubblico.

La puntata prescelta come replica per venerdì 26 aprile 2019 verrà trasmessa su Rai Due a partire dalle ore 9,25. E si tratta proprio del Molise del 01.04.17.