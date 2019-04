Assistenza domiciliare "Home Care premium", ecco cosa fare per richiederla nell'Ats di Agnone

Nel 2010 è nato il Programma Home Care Premium, che consente l’erogazione di una prestazione finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle PrestazioniCreditizie e Sociali e/o loro famigliari.

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS di contributi economici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare.

L’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) - aisensi della legge n. 328/2000. Il Progetto Home Care Premium 2019 decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2022.

Il richiedente la prestazione, ovvero colui che presenta la domanda di assistenza domiciliare, è individuato tra i seguenti soggetti: - Parenti di 1° grado e affini fratelli o sorelle solo qualora il titolare ne sia curatore o tutore; Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti “Programma Accesso Servizi Welfare”, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come richiedenti della prestazione.

Per la presentazione della domanda di assistenza domiciliare è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un “PIN” dispositivo utilizzabile per l’accesso a tutti iservizi in linea messi a disposizione dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l’identità del richiedente.

Il Pin si può richiedere: • On line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Come fare per”, alla voce “Ottenere e gestire il PIN”, di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” “Richiedi il tuo PIN”; • Tramite il contact center; • Presso gli sportelli delle Sedi INPS. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù “PIN on line”, nella sezione “Servizi on line” presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it. All’atto della presentazione della domanda, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE sociosanitario riferita al nucleo famigliare di appartenenza del beneficiario (anche in modalità ristretta) ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il valore dell’ISEE è necessario per determinare il posizionamento in graduatoria e l’ammontare del contributo mensile erogato dall’Istituto in favore del beneficiario - c.d. prestazione prevalente. Prima di trasmettere la domanda, sarà, pertanto, necessario presentare o assicurarsi che l’Ente preposto o convenzionato abbia presentato presso l’Inps idonee DSU. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 30 APRILE 2019. Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda ci si può rivolgere allo Sportello Informativo “Home Care Premium” con sede presso l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, Piazza Dante Alighieri 51 - 86081 AGNONE, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 tel. 086577369 sportellohcpagnone@yahoo.com