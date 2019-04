Abruzzo,parteTaxi Clown il simpatico e colorato veicolo che i clown dottori utilizzeranno per accompagnare e riaccompagnare a casa bambini e adolescenti che si ricoverano o si dimettono dall'ospedale

Parte oggi il Taxi Clown, la nuova iniziativa dell'associazione Will Clown Pescara Onlus che, dal 2006, promuove la clownterapia per alleviare la sofferenza in contesti di disagio. Inserito nell'ambito del progetto "Un Ospedale a Colori", realizzato in co-progettazione per Piano Sociale d'ambito Distrettuale Ecad 15-Comune di Pescara, Taxi Clown è il simpatico e colorato veicolo che i clown dottori utilizzeranno per accompagnare e riaccompagnare a casa bambini e adolescenti che si ricoverano o si dimettono dall'ospedale Santo Spirito di Pescara, o che si recano in nosocomio per fare terapie day-hospital. L'idea è nata dalla donazione di un'automobile all'associazione: è stata trasformata, colorata e riempita di buffi oggetti, proprio come un allegro clowndottore.

Il servizio, gratuito, è aperto anche ad altre tipologie di richieste per bambini con difficoltà o problematiche. Basterà prenotarsi con alcuni giorni di anticipo, telefonando al numero 392.0360534 o scrivendo una mail a info@prontosorriso.org.