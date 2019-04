Politike, Cosa resta della politica?: il centro studi Alto Molise ancora in tandem con la diocesi di Trivento

Continua la collaborazione del Centro Studi Alto Molise " Luigi Gamberale" con il Progetto Culturale della Diocesi di Trivento che quest'anno ha scelto come argomento la politica: POLITIKE. Cosa resta della politica? "E' possibile parlare dell'arte del governo della città e dello Stato nella dimensione della coscienza e dell'ascolto? Può la politica combattere le disuguaglianze sociali per affermare una società in cui vi sia il rispetto e la difesa del povero? Il percorso ha di mira una riflessione che recuperi il senso alto della politica fatta di servizio e senso di responsabilità."

Mercoledì 10 aprile 2019, h.17.00, nella sala convegni di Palazzo Bonanni, incontreremo il prof.Flavio Felice, ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all'Università del Molise,la cui relazione ha come titolo :"Contro le disuguaglianze per una società inclusiva", modera l'incontro don Settimio Luciano,responsabile del Progetto Culturale, Apre l'evento, il Presidente del Centro Studi prof.ssa Ida Cimmino.

Sarà presente S. E. Mons. Claudio Palumbo, Vescovo della Diocesi di Trivento.