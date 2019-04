Sport e Salute, Giorgetti sceglie l’ex ad di Alitalia Rocco Sabelli per guidare la società che sostituisce la Coni Servizi

L’ingegnere chimico di origini agnonesi,dovrà gestire 368 dei 408 milioni di fondi erogati alla nuova cassaforte dello sport italiano. E' il top manager voluto dal sottosegretario alla presidenza. Nel cda anche il professor Francesco Landi scelto dalla ministra della Salute Giulia Grillo e per il Comitato olimpico ci sarà il segretario generale Mornati

LA cassaforte dello sport italiano finisce in mano a Rocco Sabelli. L’ex ad di Piaggio e Alitalia è il nome scelto dal sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti come presidente della Sport e Salute spa, la nuova società statale creata dal governo per gestire lo sport italiano al posto del Coni, a cui toglierà soldi e competenze sostituendo la Coni servizi. Sabelli era proprio la scelta preferita del leghista Giorgetti che però ha dovuto convincere gli alleati di governo e in particolare il sottosegretario M5s Simone Valente per far uscire il suo nome tra le 200 candidature.cntinua QUI