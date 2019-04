Amministrative 2019, le civiche di centrodestra chiedono un confronto a Toma: pronti a fare scelte diverse

Tre liste civiche, dopo Prima il Molise, hanno scelto di esprimere dissenso sul modus operandi del centrodestra romano. Nessuno ha digerito che la Lega imponga il nome di Alberto Tramontano. Ma a uscire con tre diverse note sono Democrazia Popolare, Campobasso al centro e Campobasso del Futuro.

"La lista 'Democrazia Popolare' - si legge nel comunicato stampa- preso atto del comunicato stampa dei partiti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, chiede al Presidente Toma, in via d'urgenza e immediata, la convocazione di un tavolo del centrodestra, per la scelta condivisa del candidato sindaco di Campobasso, con la presenza necessaria anche delle liste e dei movimenti civici".

Replica con gli stessi toni la lista civica 'Campobasso Al Centro' che prende le distanze dalla nota stampa dei partiti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che nel pomeriggio odierno, lunedì 8 aprile, hanno ufficializzato nella persona di Alberto Tramontano la figura del candidato sindaco del centrodestra. Una scelta non condivisa, unilaterale e distante dalla volontà popolare.

"Chiediamo al governatore Donato Toma - hanno sottolineato -la convocazione immediata di un tavolo aperto ai partiti e alle liste civiche nel segno di una discussione aperta, trasparente per scegliere la migliore soluzione non calata dall'alto, anche nel rispetto delle esigenze dei cittadini che saranno chiamati alla consultazione elettorale del 26 maggio 2019. Una convocazione in via immediata per effettuare quanto prima una scelta democratica.

Siamo pronti, qualora restassimo inascoltati, a effettuare altre scelte sempre nell'ambito del centrodestra, parte politica alla quale ci sentiamo legati. Siamo certi di trovare, all'interno della coalizione, terreno fertile con quelle forze politiche che, nel perimetro di centrodestra, hanno lavorato, sin dal primo momento, affinché la decisione, frutto della volontà dei cittadini, avvenisse in maniera concordata e condivisa".