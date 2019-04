Infortunio sul lavoro, per la morte a Mafalda 3 indagati

Lutto cittadino a Lentella in occasione dei funerali di Massimo Roberti. Il 40enne è morto giovedì scorso in un incidente sul lavoro in un capannone di Mafalda cadendo dal tetto dove stava sostituendo alcuni pannelli insieme ad altri lavoratori

Intanto la procura della Repubblica di Larino ha disposto l'autopsia sul corpo. In base a questo sarà fissata la data dell'ultimo saluto al lentellese; tempi lunghissimi per la famiglia che già nel giorno della tragedia ha atteso ben otto ore e mezzo il nullaosta allo spostamento della salma da parte del sostituto procuratore Marianna Meo all'obitorio dell'ospedale di Termoli dove si trova tutt'ora.

Gli indagati per questa ennesima vittima del lavoro sono tre: il titolare del capannone, il titolare dell'altra ditta che stava operando con Roberti sul tetto e il direttore dei lavori.