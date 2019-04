Acqua e agricoltura, una due giorni del Movimento Cinque Stelle per come valorizzarle

Tra le potenzialità da far emergere e sviluppare nel Molise, l'agricoltura costituisce uno dei settori più proficui, considerati strategici anche dall'Unione Europea. Ecco perché la PAC, la Politica Agricola Comune, che stabilisce indicazioni e regolamenti per promuovere la centralità del comparto agricolo, è uno degli strumenti da conoscere e tener presente, perché si struttura attorno all'erogazione dei fondi europei specificatamente disposti per il settore. Sarà l'europarlamentare e portavoce M5S Piernicola Pedicini a testimoniare e spiegare nel dettaglio questo aspetto fondamentale per qualsiasi cittadino molisano, e quindi europeo, che oggi voglia investire o reinvestire nell'agricoltura.

Dal piano europeo a quello locale. I portavoce M5S Molise interverranno sulla valorizzazione delle acque in regione con particolare riferimento all'uso irriguo e potabile, parleranno delle problematiche relative alla gestione dell'Azienda speciale regionale Molise Acque, dell'impasse che vivono i Consorzi di Bonifica regionali e della situazione legata all'Acquedotto Molisano Centrale che, nonostante l'inaugurazione, dopo mesi non è ancora in funzione.

Interverranno:

Piernicola Pedicini - Europarlamentare M5S

Andrea Greco - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Valerio Fontana - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Vittorio Nola - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Saluti:

Nick Di Michele - Portavoce M5S al Comune di Termoli

Venerdì 12 aprile 2019 – Campobasso, Hotel Centrum Palace, via Giambattista Vico 2/A – ore 17:30

ECONOMIA, SISTEMA FINANZIARIO E SETTORE BANCARIO NELL'UE

Il Meccanismo Europeo di Stabilità salva davvero gli Stati? A questa e a molte altre domande cercherà di rispondere Piernicola Pedicini, europarlamentare Movimento 5 Stelle Europa, durante il convegno organizzato a Campobasso.

L'economia, il sistema finanziario e il settore bancario dell'Unione Europea costituiscono temi complessi e per certi aspetti di difficile comprensione per la gran parte dei cittadini. Sono parte dell'impalcatura istituzionale su cui si fonda l'Unione Europea che, sebbene impattino sulla vita quotidiana di tutti noi, suscitano molti interrogativi finora inevasi. L'incontro, quindi, servirà a chiarire i dubbi su temi particolarmente attuali.

Interverranno:

Piernicola Pedicini - Europarlamentare M5S

Elio Lannutti - Portavoce M5S in Senato (Adusbef)

Vittorio Nola - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Saluti:

Roberto Gravina - Portavoce M5S al Comune di Campobasso