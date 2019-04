Bojano: Seconda edizione del premio Danilo Sabatino per studenti meritevoli

L’associazione “Col Cuore”-Danilo Sabatino è un’associazione culturale che opera sul territorio di Bojano dal Gennaio 2018, con l’intento di onorare la memoria di un fratello e di un amico, nella promozione di ciò che sempre l’ha distinto, l’amore per la conoscenza. Obiettivo principale, la realizzazione di un’aula studio multimediale , congiunta ad una biblioteca, che possa divenire per le nuove generazioni bojanesi luogo di confronto, scambio, orientamento e divulgazione culturale. Se però le dinamiche e i tempi burocratici stanno forzatamente ostacolando tale intento, l’associazione fin dalla sua fondazione ha istituito una borsa di studio al merito, in quanto nella meritocrazia risiede uno dei principi portanti di Danilo e della associazione.

Il premio “Danilo Sabatino” è rivolto agli studenti iscritti per l’anno accademico 2018/19 al quinto anno presso l’ I.I.S.S. ( Istituto d’Istruzione Secondaria superiore) di Bojano che abbiano conseguito ottimi risultati in ambito scolastico o nello sviluppodi abilità e competenze professionali e consiste di una borsa di studio articolata in due premi. Un personal computer del valore di 700/800 euro destinato a coloro i quali abbiano conseguito il diploma presso uno degli indirizzi dell’ I.I.S.S. di Bojano nell’anno accademico 2018/2019 ed un premio speciale riservato al solo ambito economico-finanziario, fulcro della vita formativa e lavorativa di Danilo. Il premio riservato al solo I.T.E. consiste in un buono di 300 euro da spendere in testi universitari.

I criteri di valutazione riguardano la media scolastica riferita al quinquennio, le certificazioni linguistiche, informatiche e sportive eventualmente conseguite ed una lettera di presentazione atta a rivelare la proprietà dialettica, le motivazioni e le aspirazioni del candidato. Il testo completo del bando è riportato sul sito dell’I.I.S.S. Bojano e sulla pagina facebook dell’associazione. Riportiamo intanto di seguto il regolamento.

REGOLAMENTO:

Sono ammessi a partecipare al suddetto concorso, secondo i criteri indicati, gli studenti iscritti ad uno degli indirizzi presenti presso l' I. I.S.S. Quali : Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Istituto tecnico economico, IPSEOA.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata in modo completo e con tutte le informazioni necessarie pena esclusione.

La valutazione sarà affidata ad una commissione composta da rappresentanti dell'associazione “Col Cuore”-Danilo Sabatino, da rappresentanti dell' I.I.S.S. Di Bojano e da un membro esterno individuato dalle due parti. La composizione della commissione sarà resa nota prima dell'inizio delle valutazioni nella pagina Facebook dell'associazione e sul sito dell'I.I.S.S .

L’assegnazione dei premi sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, da apposita commissione, che provvederà all’esame delle domande e predisporrà le graduatorie.

La domanda di partecipazione, predisposta su apposito modello e integrata dalla documentazione richiesta, deve pervenire entro le ore 12.00 del 20 Giugno 2019 riportante la dicitura “Premio Danilo Sabatino” presso la segreteria scolastica dell'I.I.S.S. La documentazione è disponibile sul sito internet dell'I.I.S.S., presso la segreteria scolastica dell'I.I.S.S. e sulla pagina Facebook dell'associazione.