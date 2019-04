Violenza sessuale, 32 enne in manette: tre vittime tra cui due minorenni

Due donne minorenni e una maggiorenne. Sono loro le vittime delle violenze sessuali avvenute dal marzo ad oggi a Termoli. L’indagato degli episodi, un 32 enne nigeriano, è ora stato arrestato dalla Polizia. Deve rispondere del reato di violenza sessuale secondo gli uomini del commissariato di via Cina.

Le ragazze, grazie alla loro prontezza di spirito, sono riuscite a sottrarsi alla violenza ma non per questo non resterà loro impresso quanto accaduto. Nel terzo caso la vittima ha contattato il 113 permettendo l’arresto in flagranza di reato. L’uomo quando è stato ammanettato era ancora nei pressi del luogo dove aveva tentato la violenza sessuale. E’ stato incastrato perché durante la fuga ha perso telefono e giacca.

Il primo episodio è del 3 marzo scorso. I 3 casi si sono verificati nella zona tra il sottopasso ferroviario, il cimitero e lo stadio. Il modus operante del 32enne è sempre stato lo stesso: avvicinarsi alla donna e piombarle addosso con repentinità e violenza.