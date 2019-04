Violenza sulle donne, a Campobasso un seminario sugli uomini maltrattanti

Domani pomeriggio 11 aprile 2019 ore 15.,presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, si terrà un seminario che tratterà per la prima volta il tema degli uomini maltrattanti attraverso l'interessante esperienza del CAM (Centro ascolto maltrattanti) di Roma. E' importante attraverso i mezzi di comunicazione raccontare l'altra faccia della violenza sulle donne che è la violenza perpetrata dall'autore della stessa e come questa violenza può essere fermata se il soggetto autore viene preso in carico da un CAM da esperti altamente qualificati.

Questo il parterre degli interventi

SALUTI ISTITUZIONALI

Antonio Battista Presidente Provincia Campobasso

SALUTI DI INDIRIZZO

Carolina De Vincenzo Presidente Ordine dei Medici

Nicola Malorni Presidente Ordine Psicologi

Raffaella Ferro Ordine Assistenti Sociali

Antonella Cortese Vice-Presidente Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa

e scientifica

Luigi Avveduto

e Segretari generali SIM

Salvatore Iandiorio

INTRODUCE

Giuditta LemboConsigliera di Parità Provincia di Campobasso

INTERVENGONO

Andrea BernettiPresidente CAM (Centro Ascolto Maltrattanti) di Roma Onlus

Rossana VendittiSostituto Procuratore presso Tribunale Minorenni di Campobasso

Virginia Ciaravolo Psicoterapeuta e Criminologa, Presidente dell’Associazione Nazionale

Mai più violenza infinita Onlus

Il seminario è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici, degli Psicologi, degli Assistenti sociali del Molise.