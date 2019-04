Tedeschi: “Gli uffici regionali periferici non vanno solo tutelati, ma potenziati”.

“Gli uffici regionali periferici rivestono un ruolo fondamentale sul territorio e vanno salvaguardati”. Il consigliere regionale, Antonio Tedeschi, interviene sulla questione delle modifiche apportate agli organigrammi e al personale degli uffici regionali, in particolare di Isernia. Vicenda che, in questi giorni, sta suscitando non poche polemiche tra cittadini e professionisti per i numerosi disservizi registrati. Particolare attenzione è stata riservata, dal consigliere Tedeschi, agli uffici pentri del Servizio Tecnico per le Costruzioni, al centro di una nota dell’Ordine degli Ingegneri per la situazione di stallo in cui versano le pratiche, causata dal trasferimento degli istruttori tecnici. Sollecitato dagli stessi ingegneri, l’esponente dei Popolari per l’Italia ha immediatamente consultato il Direttore del Dipartimento competente, dal quale sono arrivate ampie rassicurazioni in merito al Servizio Costruzioni in Zona Sismica, i cui uffici di Isernia erano rimasti senza personale.

“L’architetto Giuseppe Giarrusso” spiega Tedeschi “mi ha garantito che, già da oggi, un tecnico sarà a disposizione dei professionisti per il deposito delle pratiche, assicurando l’apertura dell’Ufficio tutti i giorni. Una buona notizia” continua il consigliere “anche se credo fermamente nella necessità di porre in essere una riorganizzazione che tenga conto della reale importanza degli Uffici Regionali periferici, che non vanno solo tutelati, ma potenziati. La loro presenza sul territorio e l’efficacia del servizio offerto al pubblico sono condizioni imprescindibili, specie nel difficile momento storico che stiamo vivendo. Della necessità di rafforzare gli uffici regionali periferici ho già parlato con il Governatore Toma, al quale tornerò a chiedere” conclude il consigliere Tedeschi “di fare il possibile affinché venga garantita a tutti la medesima facoltà di accesso ai Servizi della Regione”.