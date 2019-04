Ddl Pillon stoppato ( e rinviato) in Commissione: una prima vittoria del Pd

“L’ufficio di presidenza della commissione Giustizia ha sospeso la discussione generale sul disegno di legge Pillon, che verrà riaggiornata al 7 maggio. E’ una prima vittoria del Pd che si oppone radicalmente al ddl leghista ed il chiaro segnale di impasse nella maggioranza parlamentare”, rende noto il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

Una prima battaglia vinta. Ma è solo una battaglia. La guerra, quella vera, contro il decreto Pillon va ancora combattuta. Lo sa bene il Pd che su questo tema sta spingendo molto perché, come ha ricordato Zingaretti, non c’è da cambiare il disegno di legge ma di cestinarlo del tutto. “È del tutto evidente che si tratta di un successo della scelta del Pd, con l’iscrizione a parlare di tutti i suoi senatori, di impedire che quel provvedimento prosegua il suo iter in commissione ma è anche chiaro e lampante l’imbarazzo che c’è nella maggioranza dove i 5S rifiutano il confronto e non ritirano le firme dal testo”, dice Giuseppe Cucca, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

