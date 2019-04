“Vivi l’arte per la ricerca”: al via l’evento del Rotary

Archiviata con successo la XIV edizione della Gara nazionale di Greco antico intitolata a “Gennaro Perrotta”, il Rotary Club di Termoli è pronto a scendere in campo con una nuova iniziativa dal titolo “Vivi l’arte per la ricerca” che impegnerà l’associazione dal 12 al 14 aprile 2019. La manifestazione sosterrà la Fondazione Onlus DD Clinic Research Institute, puntando altresì a valorizzare e promuovere gli artisti locali come risorsa preziosa del territorio.

A tal proposito, domani pomeriggio, venerdì 12 aprile, alle ore 18.00 verrà inaugurata presso il Castello Svevo la mostra allestita con le opere donate da artisti locali. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 14 aprile e opere esposte potranno essere prenotate (e successivamente acquistate) a un prezzo simbolico.

Domenica, in occasione della giornata conclusiva è previsto un Convegno culturale al quale interverranno il prof. Antonello Fabio Caterino con la relazione "Ut pictura poesis - La poesia tra arte e musica", il prof. Antonio Narducci con "Panta rei applicato all'evoluzione dell'arte dell'Ottocento all'arte moderna", la dott.ssa Valentina Bianconi con "Colore, il linguaggio delle emozioni" e la dott.ssa Valeria Acciaro con “Le donne, il toro e il cavallo nell’arte di Picasso”.