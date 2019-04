Amministrative, il centrosinistra termolese ufficializza Sbrocca: gli estremisti di sinistra pronti con un nome alternativo

Dopo i forti rumors delle giornate scorse anche il centrosinistra termolise ufficializza la candidatura del sindaco attuale Angelo Sbrocca.

La coalizione di centro sinistra composta da Partito Democratico, Socialisti, + Europa, Centro Democratico, IDV e Federazione dei Comunisti, rinnova la propria fiducia ad Angelo Sbrocca come candidato sindaco per la Città di Termoli. La candidatura dello stesso, inoltre, ha trovato il voto unanime della Federazione del Basso Molise del Partito Democratico.

Una soluzione che piace a tutti? Certo che no. I partiti dell'estrema sinistra, stando ad indiscrezioni, starebbero in conclave per trovare un nome alternativo che possa accontentare tutti e portare chi non si riconosce in Sbrocca ma nemmeno nel candidato di centrodestra Francesco Roberti, in quello del Movimento Cinque Stelle Nick Di Michele e quello indipendente Remo Di Giandomenico.

Per Termoli quindi si prepara una probabile corsa a 5 per le elezioni del 26 maggio. Si presuppone che la campagna elettorale sarà molto basata sull'urbanistica della città e soprattutto sul tunnel tanto voluto dal partito democratico e contro il quale si sono espressi quasi tutti gli altri schieramenti politici. La corsa di Sbrocca verso il bis quindi è piena di ostacoli.