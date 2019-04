Uomo si getta dal ponte del Liscione. Unità speciali per il recupero del corpo

Alle ore 18.25 di ieri 10 Aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e le unità speciali S.A.F. (Soccorso Alpino Fluviale) e Soccorso Aquatico del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenuti sotto il ponte sulla diga del Liscione che va dal bivio di Guardialfiera a Casacalenda, per un intervento di recupero del corpo di una persona probabilmente lanciatasi volontariamente dal ponte.

Le cause e l’esatta dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Erano appunto appena trascorse le 18.30 quando un uomo, L.P. 34 anni, è caduto dalla diga del Liscione. Stando ai primi riscontri l’uomo sarebbe caduto sul suolo all’altezza del bivio di Guardialfiera. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e dei vigili del fuoco. L’impatto non avrebbe lasciato scampo al 34enne originario di Campobasso. Lunghe e difficoltose le operazioni di recupero della salma dell’uomo dopo il nulla osta arrivato dalla Procura di Larino. Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e le unità speciali S.A.F. (Soccorso Alpino Fluviale) e Soccorso Aquatico del Comando Provinciale di Campobasso oltre ai carabinieri della stazione di Guardialfiera. Si indaga a 360 gradi per ricostruire gli ultimi minuti di vita del giovane, perché si è recato sul ponte e quali potrebbero essere stati i motivi a condurlo a un gesto così estremo. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un gesto volontario. La notizia si è sparsa velocemente a Campobasso dove il ragazzo era molto conosciuto lasciando esterrefatta una intera città. Dopo le operazioni di rito il corpo è stato condotto presso l’obitorio del Vietri di Larino a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.