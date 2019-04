Elezioni europee, la agnonese Caterina Cerroni candidata con il partito democratico

Un pezzo di Agnone al parlamento europeo. È possibile dal 27 maggio in poi scegliendo Caterina Cerroni. La ex consigliera comunale di Nuovo Sogno Agnonese, incarico che ha ricoperto dal 2011 al 2016 e dal marzo 2017 fino al maggio 2018, è nella lista del Pd nella circoscrizione Sud Italia per le elezioni europee. È posizionata all'ottavo posto insieme a candidature altrettanto eccellenti. Una su tutte Pina Picierno.

Un buon risultato per il Pd di Agnone e in generale per tutto il Pd molisano che piazza una donna giovane e con esperienza europeista già tracciata sul campo. Dal 2018 ad oggi è infatti vicepresidente dello Iusy e responsabile Europa e Mediterraneo dei giovani democratici. La sua è l'unica presenza altomolisana nelle liste del Partito Democratico del Sud Italia che comprendono anche Campania, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

Non è una sfida facile ma è possibile per chi ha rivolto la sua esperienza politica dall'altomolise fino all'Europa.