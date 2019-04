Lunedì 15 aprile, a distanza di quasi due mesi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornerà a Campobasso

Lunedì 15 aprile, a distanza di quasi due mesi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornerà nel capoluogo regionale. Lo scorso 11 febbraio, infatti, il Premier era giunto a Campobasso per dare il via al contratto di sviluppo istituzionale con gli imprenditori e gli amministratori locali. I motivi della visita non sono ancora stati resi noti, ma quasi certamente l’appuntamento a Palazzo Prefettura verterà sui passi avanti compiuti proprio nell’ambito del contratto firmato nei mesi scorsi, che prevede uno stanziamento straordinario di risorse per favorire la ripresa economica e produttiva in regione, affidato dal Governo, per la sua attuazione a “Sviluppo Italia”.

Infrastrutture, turismo e tessuto economico-sociale, questi gli ambiti fondamentali di intervento, che saranno collegati a tre criteri utilizzati per la valutazione dei progetti: la strategicità, la cantierabilità e il valore che aggiungeranno al territorio.

“Vogliamo essere vicini a quei territori che ora sono in difficoltà, ma che allo stesso tempo contengono grandi possibilità di sviluppo -aveva detto Conte durante la visita di febbraio- Il Governo Centrale ha la responsabilità di stimolare l’elaborazione di progetti locali e sostenibili con l’obiettivo della crescita”.