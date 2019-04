Sesta edizione del Premio per la Scuola "Inventiamo una banconota",incontro con le scuole del Molise

Lunedì 15 aprile alle ore 10.30 presso la Filiale di Campobasso della Banca d’Italia si terrà un incontro con le scuole molisane che hanno partecipato alla sesta edizione del Premio per la scuola “Inventiamo una Banconota”, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Campobasso. Nel corso dell’evento saranno esposti tutti i bozzetti presentati dalle scuole della regione e sarà premiata una classe della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso che ha superato le selezioni interregionale e intermedia e parteciperà a quella finale che avrà luogo a Roma nella prima decade di maggio. I bozzetti rimarranno esposti nel salone del pubblico della Filiale e dopo l’evento sarà ancora possibile visitare la mostra. Anche quest’anno la Filiale di Campobasso ha organizzato i consueti incontri con i docenti nell’ambito del “Progetto Educazione Finanziaria nelle Scuole” e ha aderito ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO”, offrendo 7 diversi percorsi per studenti della scuola secondaria di secondo grado. Ha inoltre partecipato all’evento “Global Money Week”, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per la prima volta è stato proposto un Cineforum “Cinema ed economia” presso l’Auditorium del Palazzo Gil di Campobasso, per le scuole secondarie di secondo grado, cui hanno partecipato circa 170 studenti. Nel corso dell’evento è stato proiettato il film “La grande scommessa” di Adam McKay, che ha fornito lo spunto per discutere con i ragazzi di alcuni concetti chiave di economia e finanza.