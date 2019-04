Visita del Premier Conte, la Prefettura ufficializza e il Comune prepara le strade

Campobasso di nuovo blindata lunedì mattina alle 12 in attesa della visita del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che con un comunicato ufficiale della Prefettura è stata confermata per mezzogiorno. L'incontro è previsto con il presidente della Regione Donato Toma, con i sindaci dei comuni della Regione, con i sindacati e con i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria.

L'argomento è la verifica del Contratto Istituzionale di sviluppo per il Molise. Intanto mentre la Prefettura di Campobasso si sta organizzando nel dettaglio per ricevere per la seconda volta nel 2019 il capo del Governo, opportune misure le prende anche il Comune del capoluogo molisano

Infatti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Battista invita la cittadinanza a limitare, nella giornata di lunedì 15 aprile, l’utilizzo delle automobili nel centro di Campobasso per via dei lavori di bitumazione che interesseranno il cuore del capoluogo e per la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che sarà ricevuto in Prefettura. Nel chiedere scusa per eventuali disagi, si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.