Polizia Isernia, droga per i festini sequestrata e minorenne spacciatore denunciato

Come sempre l’attenzione della Polizia di Stato di Isernia sul fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, è alta più che mai, come dimostrano i numerosi servizi posti in essere negli ultimi periodi su disposizione del Questore Roberto Pellicone. Nei giorni scorsi, durante una capillare azione di controllo sulle persone che guidano sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Isernia, hanno individuatouna Fiat Punto con a bordo tre persone, di cui due minorenni, provenienti da uncomune della provincia di Frosinone.

I tre soggetti erano diretti nella provincia pentra con lo scopo di spacciare sostanze stupefacenti fra i giovani del luogocontando sulla loro insospettabilità. Ma non sono sfuggiti all’intuito degli Operatori, che, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto un panetto di sostanza stupefacente tipo “HASHISH”, pronta per essere consumata e ceduta ad altri.

I successivi accertamenti della Polizia Stradale hanno rivelato che la droga posta in sequestro per un peso totale di 41 grammi, era stata commissionata per una festa privata programmata nel fine settimana, alla quale i giovani dovevano partecipare. Dopo le operazioni di rito, il minorenne in possesso della sostanza stupefacente è stato deferito all’A.G. competente presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso.