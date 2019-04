Agnone: Commercio abusivo, i Carabinieri contestano la violazione amministrativa ad un 40enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone hanno contestato una violazione amministrativa ad un uomo originario della provincia di Napoli, responsabile di commercio abusivo.

Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, gli uomini in divisa sorprendevano l’uomo mentre era intento a vendere diversi orologi; i militari quindi decidevano di approfondire i controlli al fine di verificare se fosse in possesso della prevista autorizzazione. I controlli confermavano i sospetti dei Carabinieri e per l’uomo scattava la violazione amministrativa per esercizio abusivo dell’attività di commercio.