Venafro: I Carabinieri denunciano quattro persone per furto.

Quattro persone denunciate per furto è il bilancio dell’attività di prevenzione operata dai Carabinieri della Compagnia di Venafro. I militari della locale Stazione hanno portato a termine un’indagine che ha consentito di individuare e denunciare in stato di libertà per furto tre giovani stranieri di origini pakistane. Quest’ultimiavevano sottratto un telefono cellulare dall’interno di un’autovettura esuccessivamente lo avevano utilizzato.

Inoltre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso una persona della provincia di Salerno in una zona isolata, al confine con la limitrofa provincia di Caserta, vicino ad un furgone. Quindi i Carabinieri decidevano di vederci chiaro approfondendo gli accertamenti sull’uomo che non giustificava con motivazioni convincenti la sua presenza in quel luogo.I militari, ispezionando il furgone,riscontravano che risultava rubato nella decorsa notte in provincia. Conseguentemente, i Carabinieri deferivano il soggetto per furto aggravato all’Autorità Giudiziaria, mentre il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario.