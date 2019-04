Teatro Italo Argentino, il 17 aprile Fondazione Molise Cultura arriva con "Squalificati"

Mercoledì 17 aprile alle ore 21 al teatro Italo Argentino di Agnone prosegue la stagione teatrale Fondazione Molise Cultura, in scena"Squalificati" con Stefania Rocca,Andrea de Goyzueta, Fabrizio Vona, di Pere Riera,adattamento David Campora,regia Luciano Melchionna.

I biglietti sono disponibili on line dal sito www.fondazionecultura.it oppure presso la biglietteria del teatro.

“Tener duro e non perdere la calma.” “e neanche la dignità.” (se possibile)“Questa è la chiave.” Sono le riflessioni del regista Luciano Melchionna Che spiega lo spettacolo. Un gioco raffinato, una partita a scacchi esclusivamente tra re, cavaliere e torre avversaria tra declinazioni di potere, strategie prive di scrupoli e il giudizio calato dall’alto, con chirurgico e amabile cinismo, da parte di chi afferma sia impossibile sporcarsi le mani. Il tutto condito da accuse di molestie, ambiguità, rovesciamento delle dinamiche e dei ruoli, ricatti e amletiche scelte tra carriera e famiglia. La politica e i massmedia a confronto: chi si salverà? Chi riuscirà a dimostrare o a far credere di essere immacolato? Dov’è il male, dov’è il bene in questa giungla ormai priva di riferimenti e valori, dove l’unico criterio valido, tra scivolate e colpi bassi è la selezione naturale e dove la sopravvivenza dei prescelti è delegata a qualche voto in più e allo share? Come riuscire a portare a termine la partita e magari vincere onestamente, senza per forza finire nella categoria ‘onnivora’ degli “squalificati”? Ai posteri l’ardua sentenza? No. Sta a noi, qui e ora, scegliere di ricominciare a rispettare le regole, così da non sentirci per il resto della vita dei bluff. Collusi oltretutto. Vittime e carnefici di noi stessi, prima di tutto.