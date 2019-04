Food design, ottimo successo per il corso della Camera di Commercio

Si è rivelato un grande successo il corso di Food design "Impiattare con gusto & creatività", evento formativo gratuito dedicato agli associati Confcommercio e ai loro dipendenti.

Nella due giorni sul tema, negli spazi della sede di Campobasso, i docenti Archichef Francesca Di Palma e Mauro Inglese hanno incontrato titolari e addetti alla ristorazione per la preparazione di piatti innovativi che, coniugando il gusto dei prodotti delle nostre terre con la creatività, l'eleganza e i colori, vuole suscitare emozioni in una clientela sempre più attenta ed esigente rispetto al passato. Estetica, abbinamenti cromatici, le disposizioni, le forme: al centro dei due incontri sono state mostrate le tecniche con cui le materie prime di qualità vengono valorizzate con tutti quei piccoli accorgimenti che fanno la differenza e consentono di realizzare un concept capace di consolidare l'identità stessa di un ristorante.

Quindici gli iscritti per la prima edizione del corso che avrà una seconda edizione in programma i prossimi martedì 7 e giovedì 9 maggio. In proposito il commento di Irene Tartaglia, direttore Confcommercio Molise: "Abbiamo rilevato l'esigenza da parte di numerosi imprenditori del settore di essere accompagnati in percorsi di rinnovamento per una formazione che non guardi solo alla quantità ma alla qualità. Riteniamo importante una formazione che guardi ad un'offerta che possa alzare l'asticella per i servizi di ristorazione nel nostro territorio."

Per le iscrizioni alla seconda edizione del corso, è possibile contattare gli uffici Confcommercio di Campobasso telefonando allo 08746891 o inviando una email a molise@confcommercio.it