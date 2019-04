Muore il politico bojanese Nicola Colalillo: il ricordo del presidente Toma

«Ci sono momenti nella vita di ciascuno di noi in cui diventa estremamente complicato e difficile trovare le parole e le frasi giuste rispetto ad un evento triste, soprattutto quando ad andarsene è una persona che è parte integrante della tua memoria e alla quale sei legato da ricordi cari e indelebili, da affetto e stima fuori dal comune. Nicola Colalillo lascia in me e in quanti hanno avuto modo di conoscerlo un vuoto incolmabile. Galantuomo d’altri tempi, persona buona e generosa, imprenditore di successo, politico per servizio alla collettività, indissolubilmente legato al suo territorio, Bojano e l’Area matesina, del quale è stato sempre strenuo difensore e uno degli artefici del suo sviluppo economico. Sindaco di Bojano, presidente della Comunità montana Matese, consigliere regionale, assessore, presidente del Consiglio regionale. Era un ottimista, Nicola Colalillo, pronto a dispensare un sorriso pieno di umanità anche nelle situazioni più difficili. Innamorato della sua terra e della sua gente, credeva fermamente nelle potenzialità di un territorio nel quale aveva investito in proprio con la sua attività e che riteneva potesse competere alla pari, se non di più, con altre realtà del Paese. Una visione che lo ha accompagnato per tutta la sua esistenza e che ha sempre caratterizzato il suo impegno politico. Noi lo ricorderemo così: è il modo migliore per rendergli onore e dirgli grazie per tutto ciò che ha fatto. Alla moglie, Immacolata, e ai figli, Giovanni e Mario, giunga la vicinanza mia personale e quella della Regione Molise» Così il presidente della Regione Molise ha ricordato la figura di Nicola Colalillo.