Amministrative Termoli: la rete della sinistra punta sulla battagliera Marcella Stumpo

È la famosa ambientalista Marcella Stumpo la quinta candidata a sindaco di Termoli. La prima donna dopo Francesco Roberti, Angelo Sbrocca, Nick Di Michele e Remo Di Giandomenico.

Il nome è stato proposto dalla rete della sinistra dopo una lunga concertazione ed è stato accolto all'unanimità della assemblea. Una donna specchiata, di vera sinistra, che si è fatta conoscere negli anni come lottatrice per l'ambiente. Sua è la battaglia per il registro tumori in ambito sanitario, come sua è quella contro il tunnel di Termoli.

Stumpo è graditissima anche all'ambiente femminista. Tra le sue battaglie si annovera anche quella per la corretta applicazione della 194/78 in materia di interruzione di gravidanza. Anche a Termoli come a Campobasso sembra difficile non arrivare al ballottaggio. Ma tutto si può dire tranne che la scelta non sia vasta e variegata.

La sinistra radicale è presente a Termoli anche perché è stata ritenuta inaccettabile la ricandidatura del sindaco uscente. La battaglia sull'Adriatico è appena iniziata.