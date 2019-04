Scomparsa di Nicola Colalillo, il ricordo dell'associazione degli ex consiglieri regionali

In occasione della scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio regionale, Nicolino Colalillo, il Presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali del Molise, Gaspero Di Lisa, ha dichiarato: “Nicolino Colalillo: personaggio politico di primo piano (negli anni 1975/95) della comunità di Boiano, capoluogo e riferimento socio politico unanimemente riconosciuto del versante molisano del Matese, ieri (14 aprile 2019 - Domenica delle Palme), di buon mattino si è spento serenamente, dopo lunga degenza, nella sua casa, premurosamente assistito dai figli e dalla moglie, fino all’ultimo respiro. Era nato a Boiano il 3 novembre 1933, quindi, si era inoltrato nell’ottantaseiesimo anno di vita, superando notevoli difficoltà di salute, che, in questi ultimi anni, avevano ridotto permanentemente a letto un uomo dinamico ed intraprendente, che si era speso per la famiglia, per l’azienda e per la sua Città, di cui andava orgoglioso. Aveva coronato il suo corso di studi con il conseguimento della laurea in Economia e Commercio, titolo messo immediatamente a frutto nello studio di Commercialista e Revisore dei Conti e con il lavoro svolto inizialmente nell’area matesina, poi estesa anche fuori Regione (come consigliere dalla INSUD), maturando esperienze e competenze di altro livello. Le sue competenze le ha espresse nella FINMOLISE, nel Consorzio Industriale di Termoli e in quello di Campobasso-Boiano e in tutte le realtà economiche che avevano bisogno di una guida nelle fasi della crescita degli anni Settanta-Novanta dei secolo scorso. Anche nella Democrazia Cristiana, partito al quale si era iscritto nel 1969, veniva richiesto il suo parere tecnico nei piani di sviluppo e per la chiarezza della corretta linea della sana amministrazione delle pubbliche risorse. I cittadini e il Consiglio Comunale della Città di Boiano lo vollero Sindaco nel 1975 e Presidente della Comunità Montana “Matese” (fino al 1980), rinnovandogli la fiducia per il successivo mandato del 1985. I buoni risultati conseguiti e le capacità dimostrate gli valsero la promozione a Consigliere Regionale nella IV (1985)e V (1990) Legislatura. Assessore alla Sanità nella prima Giunta (90-91) di Enrico Santoro e successivamente Presidente dell’Assemblea Legislativa. Nel 1994 ha seguito le sorti della DC nel Partito Popolare Italiano e nel 1995 con il Centro Cristiano Democratico si è candidato ed è stato eletto ancora una volta con 1984 preferenze. Un corso partitico e politico di tutto riguardo, conferente con la sua indole, con il patrimonio dei valori e con la carica di generosità, messi a disposizione di chi richiedeva il suo impegno e aiuto. La rettitudine, che - nella buona amministrazione - coincide con la corretta tenuta dei conti e con il massimo ordine e trasparenza del bilancio, era l’obiettivo garantito durante la sua presenza in Consiglio Regionale, attraverso il serrato e proficuo confronto con l’alto livello di competenza anche dei tecnici e dirigenti regionali del tempo. Tutti i Consiglieri della DC confidavano in lui, quando si caricava di ampie relazioni da svolgere nelle sedute fiume del bilancio. La sua capacità, chiarezza ed efficacia espositiva sortivano sempre i positivi effetti dell’approvazione dello strumento contabile, che riusciva a rendere flessibile alle esigenze sociali e politiche della circostanza. Per tanti anni ha dato voce e rappresentanza alla Città di Boiano e alle comunità del bacino delle sorgenti del Biferno, di cui conosceva risorse e problemi. Oggi questa realtà socio-politica gli rende omaggio e saluta questo suo figlio generoso, traendo esempio da lui per continuare nella ricerca e realizzazione degli obiettivi del bene comune. L’Associazione degli ex Consiglieri Regionali del Molise e i singoli associati, ringraziano la famiglia per aver consentito ed agevolato il Dott. Nicolino Colalillo nello svolgimento dell’attività politica a favore della nostra Regione e porgono sincere condoglianze alla moglie e ai figli per il dolore degli affetti feriti.