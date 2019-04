Conte a Campobasso: le priorità per lo sviluppo le decidono i territori, non caliamo niente dall'alto

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Campobasso un'ora prima della tabella di marcia stabilita. Ai giornalisti accorsi per assistere all'incontro con il presidente della Regione Donato Toma, con i sindaci, i sindacati e i partner dei progetti per lo sviluppo del Molise ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del meeting.

"Come ho sostenuto la prima volta che sono venuto qui - ha dichiarato Conte alla stampa - le priorità le esprime il territorio. Non si viene dall'alto a deciderle. Ovviamente abbiamo una strategia sollecitando dal primo momento i territori, gli enti locali e i rappresentanti delle varie categorie a esprimere progetti che rispondano alle esigenze dello stesso che presentino progetti che devono essere ecosostenibili ed ecocompatibili".

Conte ha parlato brevemente anche della strategia del Governo in atto per affrontare il conflitto in Libia. "Abbiamo una strategia per evitare la guerra in Libia. . Vogliamo una soluzione politica e pacifica".