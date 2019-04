Alberghiero Agnone, Greco 5 stelle: bene i finanziamenti della Regione, seguiremo l'iter fino alla realizzazione delle cucine

"La notizia del finanziamento regionale per l’adeguamento delle cucine dell’istituto alberghiero di Agnone è certamente positiva. Era ora". Lo ha dichiarato il portavoce del Movimento Cinque Stelle in consiglio regionale Andrea Greco che aggiunge: "Da mesi i ragazzi sono alle prese con i disagi che ovviamente non sono terminano oggi con l’annuncio dei fondi. Proprio per questo seguirò l’intero iter di utilizzo di tutte le risorse fin quando i nostri ragazzi torneranno nelle loro cucine a fare ciò per cui stanno studiando, ciò che amano, ciò su cui basano il proprio futuro. Per settimane io personalmente e tutto il MoVimento 5 Stelle ci siamo impegnati per garantire agli studenti il ritorno alla normalità. Lo abbiamo fatto tramite atti ufficiali in Consiglio regionale, sin dal novembre 2018 quando abbiamo presentato una mozione in cui chiedevamo al governatore Toma di reperire le risorse necessarie a completare i laboratori e cooperare con la Provincia per l’immediata riapertura dei locali. Ma il nostro impegno è stato condotto anche con i tanti interventi nella Commissione competente, con i sopralluoghi e con gli incontri pubblici, con le famiglie e con le istituzioni. Così è stato fatto per le cucine dell’istituto alberghiero, come del resto è stato fatto anche per il polo scolastico di Agnone. Un istituto alberghiero senza laboratori cucine è un’assurdità che non dobbiamo permetterci. Per questo seguiremo l’iter legato al finanziamento regionale da 165.000 euro, l’utilizzo che ne farà la Provincia di Isernia e i tempi di realizzazione degli interventi. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle loro famiglie".