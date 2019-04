Il decesso per infarto è avvenuto mentre era intento a lavorare nelle campagne di Castelmauro. I soccorsi sono stati purtroppo inutili soccorsi. Stando a quanto raccontano i soccorsi l'uomo era impegnato nella potatura di una pianta di ulivo quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Al loro arrivo infatti gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.