Elezioni amministrative, Lanza: guardo con interesse all'esperienza di Io amo Campobasso

#ioamocampobasso. Sabato 13 Aprile ho partecipato all’assemblea promossa da IO AMO CAMPOBASSO, avevo letto sul web il loro manifesto per la città, interessante, pur avendo qualche perplessità, per una iniziativa che apparentemente nasceva a ridosso dalle elezioni comunali, decisi di firmare il manifesto politico sul sito www.ioamocampobasso.it . Il passo successivo fu quello di scorrere i firmatari che prima di me avevano sottoscritto il manifesto, cercando di capire attraverso i loro nomi o le loro storie cosa li avesse uniti intorno ad una proposta. Quei nomi, quelle persone, alcune delle quali io conosco, rappresentavano ai miei occhi mondi e visioni apparentemente distanti, è a questo punto che mi ritrovo invitato all’assemblea di Sabato 13 e decido di esserci. Io so, per esperienza personale, quanto sia difficile, in questo momento storico, ritrovarsi intorno ad un progetto di comunità, loro, i promotori, si sono raccontati, hanno raccontato le loro storie, il loro amore per la città, la volontà di ritrovarsi per dare una mano ad una città morente e darsi una mano per ritrovare in questa esperienza una parte di se stessi. La grande novità è che hanno deciso di sfidare gli dei, si presenteranno alle prossime elezioni comunali ed hanno scelto una donna come candidato Sindaco. In un panaroma desolante dove le grandi organizzazioni politiche nazionali di CD, CS e M5S litigano, decidono e scelgono sulla testa dei campobassani trovo interessante e coraggioso il lavoro avviato da IO AMO CAMPOBASSO una possibilità in un panorama che non promette nulla di buono, è una fiammella in fondo al tunnel che va alimentata da chi ha a cuore le sorti di questa città .