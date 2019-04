Strada provinciale 88 Sangrina: grave situazione di dissesto stradale. Voragini di mt 2per4

La SP 88 Sangrina viene ripetutamente segnalata dai nostri lettori per lo stato di grave dissesto e la pericolosità a cui espone.Le numerosissime buche sono in via di trasformazione e formano delle vere e proprie voragini come quella del video, larga 4metri e profonda due metri. La strada e' una importante arteria, con intenso traffico pesante, collega la regione Molise con l'Abruzzo, ha subito nel tempo anche chiusure temporanee sempre in relazione al grave rischio al quale sono esposti gli uomini e i mezzi. Ma interventi, ordinanze, chiusure temporanee, interventi da parte dell'Ente di Via Berta Isernia, non sono serviti a risolvere il grave dissesto e ridurre i livelli di non sicurezza, Il tratto della voragine mostrata dal video e' di competenza della provincia di Isernia