Trivento, nomina scrutatori: l'interrogazione di Tullio Farina

Nella seduta consiliare del 10 aprile2019 in ossequio ai principi della trasparenza e delle pari opportunità, che tanti falsi tribuni della plebe hanno sempre sulla bocca ho presentato una interrogazione consiliare in merito all’individuazione degli scrutatori per le prossime elezioni amministrative ed europee che di seguito si riporta

Al sindaco di Trivento.

Oggetto: nomina scrutatori per le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019. Interrogazione urgente( art 35 Reg.)

Il sottoscritto consigliere comunale Tullio Farina

Considerato che il 26 maggio 2019 si svolgeranno le consultazioni elettorali sia per il rinnovo del Parlamento europeo e sia per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Trivento;

Preso atto del lungo elenco di aspiranti scrutatori che chiedono di essere nominati:

Ritenuto opportuno tenere in debita considerazione le richieste di tutti senza dare precedenza a chicchessia, evitando quindi ogni forma di discrezionalità;

Considerato anche che nel passato la prassi della scelta individuale degli scrutatori è stata trasformata, in più di qualche casoanche in una odiosa e antipatica forma di scambio di voto

Ritenuto quindi opportuno prediligere la forma del sorteggio pubblico per la scelta degli scrutatorida effettuarsi nei locali del polifunzionale di via Marconi con la presenza della commissione elettorale, al fine di attuare la massima trasparenza ed imparzialità nella loro scelta

Tutto ciò premesso

I N T E R R O G A la S.V per sapere

In quale modo la S.V. voglia procedere nella nomina degli scrutatori e se non ritenga la pratica del sorteggio pubblico il sistema più corretto ed imparziale.

Si chiede risposta orale e scritta nei modi e termini regolamentari

Trivento 10/4/2019

Il consigliere comunale

Prof. Tullio Farina